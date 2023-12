«Kevin - Allein zu Haus»: So reich müsste die Familie sein

Wie reich die MacCallisters also wirklich sind, lässt sich natürlich nur schwer sagen. Vor allem, da die Berufe von Kevins Eltern nie genannt werden. In der Romanfassung von «Kevin – Allein zu Haus» wird Mutter Kate als Modedesignerin bezeichnet, Vater Peter einfach als Geschäftsmann. Verantwortliche für den Film, die in der «New York Times» zu Wort kommen, geben an, dass sich bei den Dreharbeiten keiner Gedanken über das Einkommen der Familie gemacht habe. Es sollte aber alles ein bisschen glanzvoller als in der Realität wirken, räumt eine Ausstatterin ein.