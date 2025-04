Kevin Bacon denkt mit 66 Jahren noch lange nicht ans Aufhören

Seit seinem Filmdebüt in «Ich glaub', mich tritt ein Pferd» (1978) hat sich Kevin Bacon durch viele Projekte einen Namen gemacht. Er war in zahlreichen bekannten Filmen wie «Footloose», «Apollo 13» und «Crazy, Stupid, Love» zu sehen. Für seine Rolle als Michael Strobl in «Taking Chance» wurde er mit einem Golden Globe und einem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. Zudem ist er leidenschaftlicher Musiker und steht seit den 90ern zusammen mit seinem Bruder Michael auf der Bühne – als The Bacon Brothers.