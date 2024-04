Kevin Bacon kehrt an Highschool vom «Footloose»-Dreh zurück

«Wir sind hier an diesem wunderschönen Ort und an diesem wunderschönen Tag. Es ist lange her – 40 Jahre – das haut mich einfach um, wisst ihr. Hier sieht alles ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, das, was am meisten anders aussieht, bin ich», begann er seine Ansprache, wie die «Today Show» berichtete. Die Highschool wird zum Ende des Schuljahrs umziehen.