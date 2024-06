Kevin Bacon und Kyra Sedgwick: Lässiger Auftritt mit der Familie

Der Streifen spielt in den 1980er Jahren und folgt einer etwas älteren Maxine (Goth), die versucht, es als Schauspielerin in der Stadt der Engel zu schaffen – mit einer gehörigen Portion Blut auf dem Weg. «Es ist bei Weitem das beste Drehbuch der drei. Es wird der beste Film der drei», kündigte Goth gegenüber «Variety» an. «Es ist die grösste Geschichte der drei mit dem höchsten Einsatz und Maxine hat zu diesem Zeitpunkt so viel durchgemacht. Wenn wir sie also in dieser neuen Welt finden, ist sie einfach eine Macht, mit der man rechnen muss, und sie erlebt einige ziemlich wilde Abenteuer.»