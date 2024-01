Kevin Bacon und Kyra Sedgwick stehen wieder gemeinsam vor der Kamera

Das Hollywood–Traumpaar Kevin Bacon (65) und Kyra Sedgwick (58) feiert sein grosses Comeback: Zuletzt waren die beiden Schauspieler im Jahr 2004, in den Filmen «The Woodsman» und «Cavedweller», gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Wie nun aber das Branchenmagazin «Deadline» erfahren haben will, sollen Bacon und Sedgwick für die neue Produktion des «King of Queens»–Produzenten Michael J. Weithorn (67), erstmals nach 20 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. In «Connescence» übernehmen Bacon und Sedgwick die Hauptrollen.