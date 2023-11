Kevin Bacon will seine tierischen Mitbewohner nicht mehr essen

Der Schauspieler liebt das Kochen und Essen

Leere Teller gibt es bei dem «Footloose»–Star deshalb natürlich nicht. Schon als junger Schauspieler entdeckte Bacon seine Liebe zum Kochen. «Ich nahm alles, was ich hatte, und legte es in eine Pfanne, um es anzubraten.» Mittlerweile baut er einen grossen Teil seiner Zutaten selbst an: «Wir lieben es, in den Garten zu gehen und frische Kräuter oder Tomaten oder Basilikum oder Paprika oder Zucchini zu holen.» An Rezepte halte sich der Hobbykoch dabei nur selten, stattdessen lasse er sich von ihnen nur inspirieren und passe sie an den eigenen Geschmack an.