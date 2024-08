Kevin Costner: Darum riskierte er für «Horizon» sein Vermögen

In «Horizon» spielt der 69–Jährige eine der Hauptrollen, führt Regie, produziert und hat am Drehbuch mitgeschrieben. Erzählt wird die Geschichte von weissen Siedlern, die im Jahr 1861 westwärts ziehen, und dabei in Gebiete der Apachen vordringen, wo sie auf blutigen Widerstand stossen. Derweil gerät ein von Costner gespielter, einsamer Cowboy in Konflikt mit einer Bande Banditen, und muss sich plötzlich mit einer unbekannten Frau und einem hilflosen Kleinkind durch die Wildnis schlagen. Die Überlebenden eines grausamen Apachen–Massakers schwören unterdessen selbst auf Rache, und stossen einen schier endlosen Kreislauf der Gewalt an.