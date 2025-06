Kevin Costner: Eisige Distanz zur Ex-Eherau

Costner hat noch lange keine Renten–Pläne

In einem Interview mit «People» hatte Costner kürzlich versichert, noch keinen Gedanken daran zu verschwenden, sich zur Ruhe zu setzen. «Ich denke gar nicht daran, in Rente zu gehen, weil ich einfach zum nächsten Projekt wechsle, das meine Fantasie beflügelt», verriet der Schauspieler. Seine Fantasie bestimme, was er tue, nicht ein Chef, erklärte der Star weiter.