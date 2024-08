Kevin Costner erhält italienischen Filmpreis für Lebenswerk

In den vergangenen Monaten hatte der US–amerikanische Schauspieler und Regisseur Kevin Costner (69, «Bodyguard») nicht besonders viel zu lachen. Zuerst reichte seine Frau Christine Baumgartner (50) im Mai 2023 nach fast zwanzig Jahren Ehe die Scheidung ein. Danach musste er mit seiner Ex einen langwierigen Rosenkrieg vor Gericht ausfechten und dann floppte auch noch sein Herzensprojekt «Horizon» an den US–Kinokassen. Jetzt wurde er aber auf einem Filmfestival für sein Lebenswerk geehrt.