Kevin Costner macht Sohn Hayes zum Leinwandhelden

Costner holt 15–jährigen Sohn Hayes vor die Kamera

Besondere emotionale Bedeutung bekommt das Filmprojekt durch den Umstand, dass Costners Sohn Hayes (15) in dem Epos erstmals auf der grossen Leinwand zu sehen sein wird. Schon in dem Trailer wird deutlich, dass der Costner–Junior eine gute Portion von dem Talent seines berühmten Vaters mitbekommen hat. In dem Clip verteidigt er mit dem Gewehr in der Hand seine Familie vor blutrünstigen Angreifern und versichert der verängstigten Film–Mutter (Sienna Miller, 42): «Es ist alles in Ordnung. Ich bleibe bei Papa.»