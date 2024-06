Kevin Costner mit fünf seiner Kinder bei «Horizon»-Premiere in L.A.

Bei der Filmreihe «Horizon: Eine amerikanische Saga» handelt es sich um ein Herzensprojekt für Kevin Costner, der zuletzt seinen Ausstieg bei der Serie «Yellowstone» bekannt gab. In einer Rede vor der Vorführung am Montag in L.A. sagte er: «Mein Herz fühlt sich heute ganz gross an. Die Filme erinnern mich daran, wie ich sein will, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten will.» Costner spielt in der vierteiligen Filmreihe nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch als Produzent und Regisseur tätig. Der Hollywoodstar konzipierte das Projekt erstmals im Jahr 1998.