Kevin Costner reagiert auf sein «Yellowstone»-Schicksal

Die gefeierte Westernserie «Yellowstone» ist in ihre finalen Folgen gestartet – ohne Hauptdarsteller Kevin Costner (59). Deutsche Fans können die Folge bereits seit dem 11. November um 12:30 Uhr in den Mediatheken von AXN Black sehen. Die TV–Premiere findet am 12. November um 20:15 Uhr statt. Achtung Spoiler! Wer nicht wissen will, wie Costner als Gouverneur John Dutton aus der beliebten Serie ausscheidet und wie der Schauspieler selbst auf die Auflösung reagiert, sollte jetzt nicht weiterlesen.