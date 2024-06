Kevin Costner: Rolle für seinen Sohn war «Egoismus»

Es sei «eine kleinere Rolle» gewesen, so Hauptdarsteller Kevin Costner. Er verriet über die Arbeit mit Hayes weiter: «Ich wollte egoistischerweise, dass er eine Woche, zwei Wochen lang bei mir ist.» Der Oscarpreisträger lobte seinen Sohn zudem für seine «wirklich schöne» Leistung in einer «komplizierten Szene» des Projekts. «Er hatte nicht viel Erfahrung, aber er ist wirklich wunderschön in diesem Film», so Kevin Costner. «Das ist es, was man sich von einem Sohn wünscht.»