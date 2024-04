Kevin Costner: Sein Western «Horizon» feiert in Cannes Weltpremiere

Zurück zu seinen Wurzeln

«Horizon: An American Saga» sei eine Geschichte, «die vor 35 Jahren begann, und ich kann mir keinen besseren Ort als Cannes vorstellen, um der Welt das Ergebnis eines so wunderbaren Abenteuers zu zeigen. Die Franzosen haben Filme immer unterstützt und glauben fest an das Filmemachen. So wie ich fest an meinen Film glaube.» Mit dem Projekt nimmt Costner, der «Horizon» erstmals 1988 konzipiert haben soll, den Schauplatz von «Der mit dem Wolf tanzt», seinem Regiedebüt aus dem Jahr 1990, wieder auf. Das ambitionierte Western–Epos erzählt über eine Zeitspanne von 15 Jahren die Besiedelung des amerikanischen Westens. «Horizon: An American Saga» ist seine erste Regiearbeit nach «Open Range – Weites Land» aus dem Jahr 2003. Zudem ist er Co–Autor des Drehbuchs und spielt im Film mit.