Kevin Costner und Morgan Freeman feiern Reunion auf dem roten Teppich

Gute Erinnerungen an ihre «Robin Hood»–Zeit

Bei der Premiere schwelgten die ehemaligen Co–Stars zudem in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit vor der Kamera. Kevin Costner erinnerte sich an die Schwertkämpfe in «Robin Hood – König der Diebe» und erzählte, dass sie damals eine sehr gute Zeit gehabt hätten. «Wir wussten, dass wir ein sehr gutes Drehbuch hatten», erklärte er. Freeman schloss sich Costner an, räumte jedoch auch lachend ein: «Ich weiss, dass ich viel Spass hatte, aber das war es auch schon.» Nach 35 Jahren könne er sich nur noch an wenig erinnern.