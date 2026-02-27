Kevin Costner und Morgan Freeman präsentieren historisches Drama

Authentizität und historische Genauigkeit

Bei einer Paneldiskussion, die von Journalistin Nischelle Turner (51) moderiert wurde, sprach Costner über die Herausforderungen, eine solch intensive historische Geschichte zu erzählen. «Ich finde, je näher man am menschlichen Verhalten bleibt – etwas, das es in jedem Jahrhundert und in jedem Jahrzehnt gibt und das sich nicht so sehr verändert hat – desto besser. Und wenn man eine Geschichte wie diese erzählt, muss man der Gewalt so nahe kommen, wie es geht, weil es eine so furchteinflössende Zeit war», wird der «Yellowstone»–Star von «People» zitiert.