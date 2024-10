Kevin Costner veröffentlicht Spendensong für Hurrikan-Opfer

Schauspieler und Musiker Kevin Costner (69) will seine Unterstützung für die Opfer der Hurrikane Helene und Milton zeigen und hat mit seiner seit 2007 aktiven Country–Rock–Band «Kevin Costner & Modern West» einen neuen Song veröffentlicht. Bei Instagram schreibt er zu dem Projekt: «Heute veröffentlichen wir unseren ersten Song seit mehr als vier Jahren. Ihr könnt den Link zum Spenden und Herunterladen des Songs in meiner Bio finden.» Jeder könne selbst entscheiden, «wie viel ihr für den Song bezahlen wollt – alle Einnahmen gehen direkt an Hope Force International, die in den von den Stürmen verwüsteten Gebieten aktiv vor Ort helfen.»