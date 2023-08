Kevin Costners Scheidung immer absurder: Anwälte streiten um ein Wort

In einer aktuellen Anhörung geht das Scheidungsdrama des Schauspielers Kevin Costner (68) und seiner Noch-Ehefrau Christine Baumgartner (49) in die nächste Runde. Doch diesmal dreht es sich vor allem um die Frage, ob Baumgartner die Bedingungen des Ehevertrags verstanden habe, als sie diesen unterzeichnete. Diese Frage heizte den jüngsten Streit an.