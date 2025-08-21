Kevin Federline über seine Memoiren: «Hier findet ihr Antworten»

Federline, der mit Spears von 2004 bis 2007 verheiratet war und die gemeinsamen Söhne Sean Preston (19) und Jayden James (18) hat, will seine Version der Geschichte erzählen. Das Buch soll einerseits die Höhen seiner Tanzkarriere mit Superstars wie Michael Jackson, Pink und Destiny's Child beleuchten. Doch auch um seine Vaterschaft unter den erschwerten Bedingungen des Ruhms soll es gehen.