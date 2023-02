Kevin Feige vs. James Gunn: Die Herrscher hinter Marvel und DC

Was früher als simple und zumeist alleinstehende Comic-Verfilmung den Weg ins Kino gefunden hat, ist inzwischen längst zum einzelnen Puzzlestück eines gigantischen Film- sowie Serien-Kosmos geworden. Die Entscheidung, ein zusammenhängendes Marvel Cinematic Universe zu schaffen, das 2008 mit «Iron Man» seinen Anfang fand und kommende Woche in Form von «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (Kinostart: 15. Februar) gar schon seine fünfte Phase einläutet, war ein Geniestreich.