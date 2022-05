Kevin McKidd wünscht sich Sandra Oh bei «Grey's Anatomy» zurück

Im vergangenen Jahr stellte Sandra Oh höchstpersönlich klar, dass sie nicht zu «Grey's Anatomy» zurückkehren werde. «Ich habe diese Sendung, mein Gott, vor etwa sieben Jahren verlassen. In meinem Kopf ist sie also vorbei. Aber für viele Menschen ist sie immer noch am Leben. Und während ich das verstehe und liebe, habe ich trotzdem damit abgeschlossen», erklärte die ehemalige TV-Ärztin im «Los Angeles Times»-Podcast «Asian Enough».