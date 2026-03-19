Kevin Spacey einigt sich bei neuer Missbrauchsanklage aussergerichtlich

Karriere seit #MeToo schwer beschädigt

Spaceys einst glänzende Karriere liegt seit 2017 weitestgehend brach, als im Zuge der #MeToo–Bewegung erste Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen ihn öffentlich wurden – jeden davon hat er bestritten. Zuletzt geriet sein Name erneut in die Schlagzeilen, als das US–Justizministerium Akten im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlichte, in denen auch Fotos von Spacey und dem früheren US–Präsidenten Bill Clinton auftauchten. Spacey selbst reagierte auf X mit der Forderung: «Veröffentlicht alle Epstein–Akten.» Und weiter: «Für diejenigen unter uns, die nichts zu befürchten haben, kann die Wahrheit gar nicht schnell genug ans Licht kommen.»