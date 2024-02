Kevin Spacey entgeht Strafe in Höhe von 30 Millionen Dollar

So rasant der Hollywood–Stern von Kevin Spacey (64) im Zuge der #MeToo–Bewegung gesunken ist, so gross waren zuletzt seine Erfolge vor Gericht: Sowohl in London als auch in New York wurde er in mehreren Fällen der sexuellen Belästigung für nicht schuldig befunden. Eine weitere existenzbedrohende juristische Auseinandersetzung, bei der es um eine Schadenssumme in Höhe von 31 Millionen US–Dollar geht, konnte Spacey laut der US–Seite «Variety» nun ebenfalls von sich abwenden.