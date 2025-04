Kevin Spacey: Er schlüpft wieder in seine «House of Cards»-Rolle

«Ja, ist denn heut‹ schon Weihnachten?», werden sich einige Userinnen und User in dem sozialen Netzwerk X gedacht haben. Denn zur Promotion des Comedy–Specials «I›m Your Mother» engagierte Komiker Tim Dillon (40) den in Ungnade gefallenen Oscarpreisträger Kevin Spacey (65). Für ein mehrminütiges Video schlüpfte der wieder in seine bekannte «House of Cards»–Rolle des fiktiven US–Präsidenten Frank Underwood. Bei Usern in dem von Elon Musk (53) kontrollierten sozialen Netzwerk rief der sonderbare Auftritt gemischte Reaktionen hervor.