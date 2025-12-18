Kevin Spacey feiert TV-Rückkehr in italienischer Comedy-Serie

Laut der offiziellen Beschreibung spielt Spacey Viganòs «künstlerisches Gewissen und unberechenbaren Mentor». Die Beziehung der beiden sei geprägt von «Streitereien, Missverständnissen und gegenseitigem Necken». Die Serie fange dabei sowohl «die Erfahrung eines Mannes ein, der auf den wichtigsten Film– und TV–Sets der Welt war» als auch «die Unbekümmertheit von jemandem, der nicht realisiert, dass er einen Oscar–Gewinner an seiner Seite hat».