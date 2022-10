Kevin Spacey im Belästigungsprozess für nicht schuldig befunden

Das wirft Rapp Spacey vor

Rapp hatte zuvor ausgesagt, dass er von Spacey nach einem ersten Kennenlernen im Jahr 1986 einige Tage später zu einer Party in dessen New Yorker Apartment eingeladen wurde. An diesem Abend soll sich der sexuelle Übergriff ereignet haben. Als die anderen Gäste weg waren, sei Spacey zu ihm gekommen und habe in hochgehoben - «wie ein Bräutigam seine Braut über die Türschwelle trägt». Spacey habe dabei benommen gewirkt, erklärte Rapp weiter. Dann soll sich Spacey «mit vollem Gewicht» auf ihn gelegt und seine Arme festgehalten haben, während er seinen Schritt an Rapps Hüfte drückte.