Kevin Spacey soll nach Missbrauchsvorwürfen in neuem Drama mitspielen

Die Dreharbeiten für das neue Projekt sollen im Oktober 2022 beginnen. Das Historiendrama erzähle die Geschichte von Dschingis Khan und dessen Enkels Batu Khan. Laut der Website «IndieWire» werde Spacey in «1242 - Gateway to the West» den «zutiefst spirituellen» Cesareani verkörpern. Die Verantwortlichen werden sich nach Angaben von «Deadline» auf dem kommenden Filmfestival in Cannes auf die Suche nach einem Verleiher für das Projekt machen. Neben Spacey sollen in dem Film unter anderem Christopher Lambert (65), Terence Stamp (83) und Eric Roberts (66) zu sehen sein. Regie führe Peter Soos.