Kevin Spacey: Standing Ovations für Cancel-Culture-Kritik

«Jemand, den ich mit Stolz meinen Freund nenne»

Spaceys Kurz–Auftritt in der Rolle des Timon dauert ganz fünf Minuten und zehn Sekunden – aber die haben es in sich. Murray leitet ein, indem er «jemanden» ankündigt, «den ich mit Stolz meinen Freund nenne: Kevin Spacey.» Dann betritt Spacey in Alltagskleidung und mit einem Glas Wasser und Stichwort–Karten in Händen die Bühne des kleinen Vortragssaals der traditionsreichen Universität. Und er legt los, indem er Shakespeare und dessen Timon von Athen in einem Monolog zum Leben erweckt. Timon beklagt sich darin in drastischen Worten darüber, dass er eben noch unzählige Freunde anzog, als er reich und freigebig war. Als ihm das Glück nicht mehr zur Seite steht, sind auch die angeblichen Freunde verschwunden – eine Situation, die so auch auf Spacey zutreffen könnte.