Kevin Spacey steht schon am Donnerstag in London vor Gericht

Kevin Spacey (62) erwartet offenbar ein Gerichtsprozess in London: Wie die Metropolitan Police am Montagabend mitgeteilt hat, wurde Spacey wegen vierfacher sexueller Nötigung von drei Männern angeklagt. Zudem wird ihm vorgeworfen, eine Person ohne Zustimmung zu sexuellen Handlungen verleitet zu haben. Am Donnerstag (16. Juni) soll der Schauspieler um 10 Uhr vor dem Westminster Magistrates Court, einem Gericht in London, erscheinen.