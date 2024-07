Kevin Spacey wird in Italien für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Kevin Spacey gab Grenzüberschreitungen zu

Nach zahlreichen Vorwürfen wurde Spacey in einem Zivilverfahren in den USA und einem Strafverfahren in Grossbritannien für nicht schuldig befunden. Mehrere Männer warfen ihm vor, sexuell übergriffig geworden zu sein. In einem Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan (59) in dessen Talkshow räumte Kevin Spacey Mitte Juni ein, Grenzen überschritten zu haben. Er übernehme die Verantwortung für die Dinge, die geschehen seien. Zudem gab er bekannt, mittlerweile bankrott zu sein. Sein Haus sei versteigert worden. Wo er in Zukunft wohnen würde, wisse er noch nicht.