Keynote zum iPhone 15: Neue Smartphones aus dem Apple-Kosmos

iPhone 15 und iPhone 15 Pro: Vier neue Modelle

Wer sich ein neues Smartphone anschaffen möchte, hat bei Apple die Auswahl zwischen vier neuen Modellen. Das Smartphone kommt in den Varianten iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auf den Markt. Alle Modelle nutzen Apples «Dynamic Island» am oberen Bildschirmrand, die sich dynamisch an Hinweise oder Aktivitäten anpasst und etwa anzeigt, wenn gerade ein Anruf eingeht.