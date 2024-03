Khaki, Mint, Oliv: Natürliche Grüntöne sind im Frühjahr ein Must-have

In Sachen Mode passen wir uns im Frühjahr an die Natur an. Nicht nur Wiesen, Wälder und Parks werden mit den milderen Temperaturen grüner, auch die Frühjahrskollektionen erstrahlen in der Trendfarbe Herbal–Green. Natürliche Grüntöne haben viele Vorteile: Sie lassen sich leicht mit anderen Farben kombinieren und passen perfekt in den Alltag.