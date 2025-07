Khloé Kardashian packt über alle Beauty-Eingriffe aus

Khloé Kardashian: Wie steht sie zu weiteren Beauty–OPs?

Kardashian räumte zudem mit Gerüchten über aktuelle Filler–Behandlungen auf. «Ich hatte in der Vergangenheit Filler, aber nicht in den letzten Jahren», stellte sie klar. «Ich höre, dass es nie ganz verschwindet, also bin ich sicher, dass noch etwas da ist, aber es hat sich beruhigt.» Als weitere Beauty–Massnahmen gab Kardashian «Kollagen Baby Threads» unter Kinn und Hals, Lachsspermagesichtsbehandlungen, normale Gesichtsbehandlungen, Peptide, Vitamine und tägliche Hautpflege an.