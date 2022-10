Khloé Kardashian wurde ein Tumor aus dem Gesicht entfernt

Khloé Kardashian (38) hatte Hautkrebs. Am Dienstag erklärte sie Fans und Followern in ihrer Instagram-Story, dass ihr ein Tumor aus dem Gesicht entfernt wurde. Damit reagierte sie gleichzeitig auf «die zahlreichen Gerüchte», die sich um die Pflaster auf ihrem Gesicht drehen würden, wie es in einem Post heisst.