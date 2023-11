KI-Künstler Tim Ra: «Die KI ist meine Lehrmeisterin»

Tim Ra, Sie gelten als ein Pionier der sogenannten «KI–Kunst». Wie genau entstehen Ihre Bilder, die faszinierende und surreale, zuweilen auch verstörende Szenarien darstellen?

Tim Ra: Ich erforsche Möglichkeitswelten. Meine Bilder entstehen durch einfache Textbefehle oder textliche Bildbeschreibungen, sogenannte Prompts, die ich in das Programm Midjourney eingebe. Im nächsten Schritt liefert mir das Programm Vorschläge, aus denen ich mir als eine Art Kurator das aussuche, was ich interessant finde und dann weiter bearbeite. Bin ich nicht überzeugt, bearbeite ich den Prompt so lange, bis ich ein akzeptables Ergebnis habe. In meinem Workflow schicke ich dieses Bildergebnis meist noch durch ein zweites KI–Programm, Stable Diffusion, in dem es weiter raffiniert wird. Im letzten Schritt arbeite ich mit Photoshop und mit der in Photoshop eingebauten KI, um das perfekte Endergebnis zu erzielen. Das Ganze ist also ein mehrstufiger Prozess.