Kickstart ins neue Jahr: Diese Lebensmittel regen den Stoffwechsel an

Grünes Gemüse

Gemüse darf bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährung nicht fehlen. Wer etwa Brokkoli, Chicorée, Fenchel, Rosenkohl, Sellerie, Grünkohl und Spinat zu seinem täglichen Speiseplan hinzufügt, regt damit auf natürliche Weise seinen Stoffwechsel an. Brokkoli ist reich an Kalzium und Vitamin C, Chicorée unterstützt mit seinen Bitterstoffen die Produktion der Gallenflüssigkeit, was die Verdauung fördert. Fenchel und Rosenkohl enthalten viel Vitamin A, Sellerie ist reich an Vitamin C, Kalium und Kalzium. Grünkohl und Spinat punkten mit ihrem hohen Eisen– und Vitamin–C–Gehalt.