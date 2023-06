Kida Khodr Ramadan: «Ich habe Leuten Angst gemacht»

Anfang Juni kündigte der Schauspieler Kida Khodr Ramadan (46) an, sich eine Auszeit zu gönnen. Via Instagram gab er bekannt, dass er sich überarbeitet fühle und nicht mehr der Mensch sei, der er eigentlich sein möchte. Im Interview mit der «Bild am Sonntag» erklärt der «4 Blocks»-Star nun ausführlich, was genau er damit meint und wie er sich regenerieren möchte. «Ich muss erstens mal abschalten und, was noch wichtiger ist, ich muss an mir arbeiten», erzählt Ramadan offen.