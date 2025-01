Kieler «Tatort» am Sonntag: NDR feiert erfolgreichsten Borowski-Fall

Rekord für den vorletzten Borowski–Fall aus Kiel, der den rätselhaften Tod einer Frau nach einer Erotikparty zum Inhalt hatte: Beim «Tatort: Borowski und das hungrige Herz» schalteten am Sonntagabend, 12. Januar, im Schnitt 8,64 Millionen im Ersten ein. Der Marktanteil lag bei 31 Prozent. Noch nie habe ein Krimi mit Axel Milberg (68) als Kommissar Klaus Borowski so einen hohen Marktanteil gehabt, hiess es vom NDR, in dessen Auftrag der Film von der Nordfilm GmbH produziert wurde.