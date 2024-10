An der Seite von Almila Bagriacik

Kieler «Tatort»: Karoline Schuch folgt auf Axel Milberg

Die «Tatort»–Welt bekommt ein neues, aber bekanntes Gesicht: Karoline Schuch tritt in Kiel die Nachfolge von Axel Milberg an. Sie wird ab 2026 an der Seite von Almila Bagriacik ermitteln. Ihre Figur, eine Psychologin namens Elli Krieger, verspricht spannende Kontraste...