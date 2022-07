Darum geht es im neuen «Tatort»

Die neue Folge handelt von einem toten Säugling, der auf einem Parkplatz bei Kiel entdeckt wird. Seine Mutter ist spurlos verschwunden. Der einzige Hinweis: ein Eintrittsbändchen für das Heavy-Metal-Festival in Wacken. Borowski und Sahin untersuchen schliesslich den kleinen Ort, in dem jeder jeden kennt. Allerdings läuft ihnen die Zeit davon, denn: In nur wenigen Tagen könnten 80.000 Festivalbesucher sämtliche Spuren verwischen.