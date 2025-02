Kieran Culkin: Vom «Kevin»-Bettnässer zum Oscar-Favoriten

Kieran Culkin wurde in «Kevin – Allein zu Haus» ebenfalls besetzt. Er spielte Fuller McCallister – Kevins jüngster Cousin und berüchtigter Bettnässer. Kevin will auf keinen Fall mit ihm in einem Bett schlafen. In «Kevin – Allein in New York» kehrte Kieran Culkin zwei Jahre später als Fuller zurück. Dazwischen traten die Culkin–Brüder gemeinsam in «Mama, ich und wir zwei» von «Kevin»–Regisseur Chris Columbus (66) auf.