Kiew: US-Aussenminister Antony Blinken greift in Nachtclub zur Gitarre

Danach stimmte er mit der Gruppe die ersten Akkorde von Neil Youngs (78) «Rockin' in the Free World» an. Beim Refrain unterstützte er den Frontmann auch gesanglich. Der Rocksong erschien im November 1989 und ist weniger eine patriotische Hymne, als eine Kritik an der damaligen republikanischen Regierung von George H.W. Bush (1924–2018). Nicht nur die Wahl des Songs, auch der gesamte Auftritt zog auch kritische Stimmen nach sich. Laut «New York Times» wurde in den sozialen Medien die Angemessenheit der musikalischen Einlage angesichts der Krisen in der Welt diskutiert.