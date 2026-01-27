«Kill Bill»: Erstmals beide Teile am Stück in deutschen Kinos

Der Grund für die Überlänge: «The Whole Bloody Affair» beinhaltet bisher nie gezeigte Szenen. Dazu gehört eine erweiterte Anime–Sequenz und der ungekürzte Kampf der Braut (Uma Thurman, 55) gegen die Crazy 88. Die berühmte Kampfszene ist dabei vollständig in Farbe zu sehen. In «Kill Bill: Volume 1» wechselt sie zwischendurch in Schwarz–Weiss, um die Drastik der Blutströme zu entschärfen. Der kurze Rückblendenmonolog der Braut zu Beginn des zweiten Parts fehlt dafür.