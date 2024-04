«Killer-Version»: Paul McCartney adelt Beyoncé-Cover von «Blackbird»

«Ihr werdet es lieben!»

McCartney sei so glücklich mit Beyoncés Version, weil sie mit ihrem Cover «die Botschaft der Bürgerrechte verstärkt, die mich inspiriert hat, den Song überhaupt zu schreiben.» Er empfiehlt «jedem, der das Lied noch nicht gehört hat, es sich anzuhören. Ihr werdet es lieben!» Seine Begeisterung über ihre Version habe er Beyoncé kürzlich persönlich übermittelt: «Ich habe mit ihr über FaceTime gesprochen und sie hat mir dafür gedankt, dass ich den Song geschrieben habe und sie ihn aufnehmen durfte», fährt er fort. «Ich habe ihr gesagt, dass sie eine Killer–Version des Liedes gemacht hat. Als ich in den frühen 60er Jahren die Aufnahmen im Fernsehen sah, in denen Schwarze Mädchen von der Schule abgewiesen wurden, fand ich das schockierend. Und ich kann nicht glauben, dass es auch heute noch Orte gibt, an denen so etwas passiert. Alles, was mein Song und Beyoncés fabelhafte Version dazu beitragen können, die Spannungen zwischen den Rassen abzubauen, wäre eine grossartige Sache und macht mich sehr stolz.»