«Killers of the Flower Moon»: Scorsese verteidigt Brendan Fraser

Darum geht es in «Killers of the Flower Moon»

Scorseses neuestes, ganze 206 Minuten langes Epos «Killers of the Flower Moon» erzählt einen wahren Kriminalfall. Die Osage Nation gehört durch unerwartete Erdölvorkommen zu Beginn des 20. Jahrhunderts quasi über Nacht zu den wohlhabendsten Völkern der Welt. Der neue Wohlstand lockt jedoch weisse Eindringlinge an, die die Ureinwohner manipulieren und schliesslich ermorden, um an das Geld zu kommen. Nach einer erschütternden Mordserie nimmt das neu formierte FBI die Ermittlungen auf. Inmitten all dieser chaotischen Gewalt verliebt sich der weisse Ernest Burkhart (DiCaprio) in die Ureinwohnerin Mollie Kyle (Gladstone). Für Darsteller Fraser ist es die erste Rolle seit seinem Oscar–Triumph zu Beginn des Jahres.