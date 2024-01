«Killers of the Flower Moon»: Starttermin bei Apple TV+ steht fest

Mit dem Drama «Killers of the Flower Moon» haben Regisseur Martin Scorsese (81) und seine Allzweckwaffen Leonardo DiCaprio (49) und Robert De Niro (80) einen heissen Anwärter auf die anstehenden Preisverleihungen abgeliefert. Nun ist endlich das Datum mitgeteilt worden, an dem der über 200 Minuten lange und von Apple produzierte Film auf dem hauseigenen Streamingdienst Apple TV+ verfügbar sein wird. Ab dem 12. Januar, also in bereits knapp einer Woche, wird der Streifen für alle Abonnenten verfügbar sein. Die Kinos hatte er am 19. Oktober des vergangenen Jahres erobert.