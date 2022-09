Kilometerlange Schlangen: Schottland nimmt Abschied von der Queen

Trauernde aus ganz Schottland und dem Vereinigten Königreich stehen bereits nachts in einer kilometerlangen Schlange an, um sich von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu verabschieden. Sie wollen ihr am geschlossenen Sarg, der in der St.-Giles-Kathedrale in Edinburgh aufgebahrt wurde, die letzte Ehre erweisen. Wie «Mail Online» weiter meldet, waren Dutzende sogar aus London angereist, weil sie glaubten, es sei einfacher, die Königin in Schottland zu sehen, da in der englischen Hauptstadt 30-stündige Warteschlangen vorhergesagt wurden.