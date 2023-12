Kim Basinger wird 70: Endlich ohne Angst, endlich frei

Eigentlich ging Kim Basinger (70) bei den Dreharbeiten zum Film «9 ½ Wochen» (1986), der sie weltberühmt machen sollte, nur ihrer Arbeit als Schauspielerin nach, nämlich eine New Yorker Galeristin zu spielen, die einem Wall–Street–Börsianer verfällt. Doch diese Story setzte ihr so zu, dass sie nur von den Qualen am Set sprach und in einem Interview mit dem «Studio Magazine» zugab: «Es gab keinen Tag, an dem ich nicht das Gefühl hatte, an meinen Emotionen zu ersticken.»