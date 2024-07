Kim Cattrall erteilt «And Just Like That...» eine Absage

Nach der zweiten Staffel hofften Fans auf mehr Samantha

Die Gerüchte über Cattralls Rückkehr zur dritten Staffel, die derzeit gedreht wird, waren in den vergangenen Tagen gewachsen und von vielen Medien verbreitet worden. In der ersten Staffel war ihre Rolle nur durch Textnachrichtenaustausch mit Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker, 59) zu sehen, im Finale der zweiten Staffel tauchte sie dann zur Freude der Fans wieder kurz auf. In dem mit grosser Spannung erwarteten Auftritt rief Samantha Carrie aus London an und sagte, sie wolle sie in New York City überraschen, könne dies aber aufgrund von Flugverspätungen nicht tun. Ihre Figur trug eine silberne Jacke und ein rotes Ensemble von Stylistin Patricia Field (83), die in der Originalserie die Kostüme entworfen hatte. Damals sagte Cattrall bei einem Auftritt in der Talkshow «The View»: «Ich dachte einfach, wenn ich zurückkomme, muss ich mit diesem Samantha–Stil zurückkommen.»