Kim Cattrall: Reagiert sie hier auf das «And Just Like That...»-Aus?

Zweiteiliges Finale beendet die Serie

Von 1998 bis 2004 war sie in der Kultserie «Sex and the City» neben Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (6) und Kristin Davis (60) zu sehen. Auf die sechs Staffeln folgte 2008 und 2010 je ein Film. Das Sequel «And Just Like That...» startete 2021 und endet nach der aktuellen dritten Staffel. Ein zweiteiliges Finale wird am 7. und 14. August in den USA beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein. In Deutschland zeigen Wow und Sky es einen Tag später.